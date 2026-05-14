14 травня 2026, 16:20

Російська атака на Київ: на станції метро "Бориспільська" потрощено вхідні павільйони

Фото ілюстративне: КП "Київський метрополітен"
На станції метро "Бориспільська" 14 травня вибуховою хвилею та уламками пошкоджено скляні павільйони входу та виходу. Наразі фахівці демонтують розбиті елементи

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews.

У столиці триває ліквідація наслідків атаки. Фахівці транспортної та дорожньої галузі працюють над оперативним усуненням пошкоджень і забезпеченням стабільної роботи міської інфраструктури.

Пошкоджені наземні павільйони входу та виходу станції метро ”Бориспільська”. Фахівці КП "Київський метрополітен” демонтують пошкоджені елементи покриття. Водночас станція працює для пасажирських перевезень у звичному режимі відповідно до встановленого графіка, ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня РФ продовжила атаку на Україну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ.

Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці –Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 40 постраждалих.

12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
