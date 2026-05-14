Російська атака на Київ: на станції метро "Бориспільська" потрощено вхідні павільйони

Фото ілюстративне: КП "Київський метрополітен"

На станції метро "Бориспільська" 14 травня вибуховою хвилею та уламками пошкоджено скляні павільйони входу та виходу. Наразі фахівці демонтують розбиті елементи

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews .

У столиці триває ліквідація наслідків атаки. Фахівці транспортної та дорожньої галузі працюють над оперативним усуненням пошкоджень і забезпеченням стабільної роботи міської інфраструктури.

Пошкоджені наземні павільйони входу та виходу станції метро ”Бориспільська”. Фахівці КП "Київський метрополітен” демонтують пошкоджені елементи покриття. Водночас станція працює для пасажирських перевезень у звичному режимі відповідно до встановленого графіка, ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 14 травня РФ продовжила атаку на Україну, завдавши комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. Основний напрямок удару – Київ.

Наслідки влучань і падіння уламків зафіксовані у восьми районах столиці –Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Оболонському, Печерському, Солом’янському та Шевченківському. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 40 постраждалих.