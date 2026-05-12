12 мая 2026, 07:07

В Киеве на Оболони из-за падения обломков БпЛА загорелась крыша 16-этажки

Фото: Национальная полиция
В Киеве на Оболони в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошел пожар на крыше 16-этажного жилого дома

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

По его словам, возгорание на кровле технического этажа было оперативно ликвидировано.

По уточненной информации, в результате инцидента повреждена крыша здания, другие разрушения не зафиксированы.

К медикам никто не обращался.

Как известно, в эту ночь Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение группы враждебных БпЛА на столицу с востока. Киевская ГВА предупредила о возможной работе ПВО, призвав жителей и гостей столицы находиться в укрытиях.

Напомним, накануне Харьков снова оказался под ударом вражеских беспилотников. Вечером 11 мая один из российских дронов попал непосредственно в жилую застройку Шевченковского района.

