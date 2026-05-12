У Києві на Оболоні через падіння уламків БпЛА загорівся дах 16-поверхівки

У Києві на Оболоні внаслідок падіння уламків безпілотного літального апарата сталася пожежа на даху 16-поверхового житлового будинку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

За його словами, займання на покрівлі технічного поверху було оперативно ліквідоване.

За уточненою інформацією, внаслідок інциденту пошкоджено дах будівлі, інших руйнувань не зафіксовано.

Зазначається, що на цей час до медиків ніхто не звертався.

Як відомо, цієї ночі Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух групи ворожих БпЛА на столицю зі сходу. Київська МВА попередила про можливу роботу ППО, закликавши жителів і гостей столиці перебувати в укриттях.

Нагадаємо, напередодні Харків знову опинився під ударом ворожих безпілотників. Увечері 11 травня один із російських дронів поцілив безпосередньо у житлову забудову Шевченківського району