Обшуки в університеті Поплавського: з'явилися нові деталі

7 травня правоохоронці проводять обшуки в Київському національному університеті культури і мистецтв та приватному закладі Київський університет культури, який очолює Михайло Поплавський

Про це в коментарі "Українській правді" повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що слідчі дії тривають у межах кримінального провадження.

Обшуки проводяться у приміщеннях навчальних закладів, офісах поблизу них, а також у місцях проживання службових осіб.

Як відомо, наприкінці березня в цих же закладах уже проводилися обшуки у справі про ймовірну розтрату бюджетних коштів. Тоді правоохоронці заявляли про викриття відповідної схеми.

Михайло Поплавський понад 30 років очолював державний університет культури. У 2026 році він залишив посаду ректора після завершення контракту, однак продовжує керувати приватним університетом культури.

