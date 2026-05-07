Обшуки в університеті Поплавського: з'явилися нові деталі
7 травня правоохоронці проводять обшуки в Київському національному університеті культури і мистецтв та приватному закладі Київський університет культури, який очолює Михайло Поплавський
Про це в коментарі "Українській правді" повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.
Зазначається, що слідчі дії тривають у межах кримінального провадження.
Обшуки проводяться у приміщеннях навчальних закладів, офісах поблизу них, а також у місцях проживання службових осіб.
Як відомо, наприкінці березня в цих же закладах уже проводилися обшуки у справі про ймовірну розтрату бюджетних коштів. Тоді правоохоронці заявляли про викриття відповідної схеми.
Михайло Поплавський понад 30 років очолював державний університет культури. У 2026 році він залишив посаду ректора після завершення контракту, однак продовжує керувати приватним університетом культури.
