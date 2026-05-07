Экипаж истребителя МиГ-29 нанес прицельный авиаудар по составу боеприпасов российских войск во временно оккупированных Родах Запорожской области

Об этом сообщает блог пилотов Воздушных сил ВСУ "Подсолнечник", передает RegioNews.

Отмечается, для поражения целей были применены дальнобойные высокоточные авиабомбы GBU-62 JDAM-ER. Российская ПВО не смогла отразить атаку.

После попадания на склад боеприпасов началась детонация. Информация о масштабах поражения уточняется.

Напомним, ранее украинские военные в одном из направлений уничтожили позицию россиян. Сначала украинцы атаковали окупантов из ручных гранатометов. Впоследствии использовались гранаты, штурмовые винтовки, а помогали и корректировали – FPV и дроны-разведчики.