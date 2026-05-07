ДТП произошло 6 мая около 19:20 в городе Николаев Стрыйского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Львовской столкнулись легковушка Chevrolet Captiva, за рулем которой была 26-летняя жительница Стрыйского района, и мотоцикл Kovi 250 под управлением 12-летнего жителя Николаева.

В результате ДТП водитель мотоцикла и его 14-летний пассажир, также житель города, получили травмы. Их госпитализировали.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

