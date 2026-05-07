14:30  07 мая
В Житомирской области мужчина жестоко убил друга
10:29  07 мая
В Одесской области во время купания в затопленном карьере утонул 15-летний парень
09:08  07 мая
В Днепре взорвался припаркованный автомобиль: есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
07 мая 2026, 13:14

Во Львовской области дети на мотоцикле попали в ДТП: 12-летний водитель и его пассажир в больнице

07 мая 2026, 13:14
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

ДТП произошло 6 мая около 19:20 в городе Николаев Стрыйского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Львовской столкнулись легковушка Chevrolet Captiva, за рулем которой была 26-летняя жительница Стрыйского района, и мотоцикл Kovi 250 под управлением 12-летнего жителя Николаева.

В результате ДТП водитель мотоцикла и его 14-летний пассажир, также житель города, получили травмы. Их госпитализировали.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Тернополе задержали 19-летнего водителя BMW из-за смертельного ДТП. Парень не справился с управлением и врезался на встречников автомобиля Renault Megane. Авария случилась вблизи дамбы Тернопольского пруда 6 мая около 22:00.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП дети авария Львовская область пострадавшие мотоцикл
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" ушла из жизни
07 мая 2026, 15:25
На Днепропетровщине мужчина открыл огонь из автомата у многоэтажек
07 мая 2026, 15:05
Склад боеприпасов РФ в Запорожье уничтожен авиацией ВСУ: кадры атаки
07 мая 2026, 14:52
В Житомирской области мужчина жестоко убил друга
07 мая 2026, 14:30
В Харькове мужчина угрожал патрульным автоматом – его задержали
07 мая 2026, 14:18
Обыски в университете Поплавского: появились новые детали
07 мая 2026, 13:54
"Ощадбанк" показал фото $40 млн и золота, возвращенных из Венгрии
07 мая 2026, 13:27
На Черниговщине из-за обстрелов пылает 2400 гектаров леса у границы с РФ
07 мая 2026, 13:09
На Прикарпатье из озера вытащили тело рыбака, пропавшего три дня назад
07 мая 2026, 12:50
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Николай Княжицкий
Геннадий Друзенко
Все блоги »