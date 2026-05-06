21:48  06 травня
В Одесі викрили посадовця морського закладу, який тероризував курсантів
20:55  06 травня
Федоров показав наслідки обстрілу стели в Оріхівському районі
20:55  06 травня
Українські військові дроном "рознесли" будинок з росіянами (ВІДЕО)
UA | RU
UA | RU
06 травня 2026, 21:55

У Києві мобілізований виконував завдання росіян

06 травня 2026, 21:55
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ викрила у Києві ще одного агента РФ. Він організовував підлпали авто військових

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

У березні цього року правоохоронці викрили двох ворожих агентів, які займались підпалами авто в Деснянському районі. Тепер викрили їхнього куратора. Ним виявився мобілізований. Він самовільно залишив службу на Харківщині та втік до столиці, де почав працювати на росіян.

Росіяни завербували його, коли він шукав "підробіток" в Telegram. Згодом він почав залучати до роботи на російські спецслужби місцевих наркозалежних, які за суми "на дозу" погоджувались підпалювати авто.

"Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми", - повідомляє СБУ.

Нагадаємо, що у Дніпровському районі столиці поліція затримала двох чоловіків, які спочатку обікрали чужий автомобіль, а потім підпалили його. Подія сталася днями на вулиці Пластовій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ агент рф підпал
Заробила на замовленнях окупантів: у столиці затримали підприємицю, яка працювала на "владу" Луганщини
04 травня 2026, 16:59
Маскувався під дідуся: у Запоріжжі затримали коригувальника російських ударів
04 травня 2026, 10:17
На Київщині двоє чоловіків намагались підпалити кав’ярню
01 травня 2026, 12:38
Всі новини »
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
Центром Києва прогулявся голий чоловік
06 травня 2026, 22:25
Стрілянина у Святошинському районі: поліція затримала водія "Мерседеса" після погоні
06 травня 2026, 22:23
Розвідники оприлюднили відео ураження ворожих поїздів у Криму
06 травня 2026, 21:59
В Одесі викрили посадовця морського закладу, який тероризував курсантів
06 травня 2026, 21:48
Угорщина повернула Ощадбанку вкрадені гроші
06 травня 2026, 21:40
На Дніпропетровщині через обстріли поранено 10-річну дівчинку
06 травня 2026, 21:25
Федоров показав наслідки обстрілу стели в Оріхівському районі
06 травня 2026, 20:55
Українські військові дроном "рознесли" будинок з росіянами (ВІДЕО)
06 травня 2026, 20:55
На Буковині пенсіонерка віддала аферистам понад 700 тисяч
06 травня 2026, 20:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі публікації »
Микола Княжицький
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Всі блоги »