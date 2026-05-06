У Києві мобілізований виконував завдання росіян

СБУ викрила у Києві ще одного агента РФ. Він організовував підлпали авто військових

Про це повідомляє СБУ.

У березні цього року правоохоронці викрили двох ворожих агентів, які займались підпалами авто в Деснянському районі. Тепер викрили їхнього куратора. Ним виявився мобілізований. Він самовільно залишив службу на Харківщині та втік до столиці, де почав працювати на росіян.

Росіяни завербували його, коли він шукав "підробіток" в Telegram. Згодом він почав залучати до роботи на російські спецслужби місцевих наркозалежних, які за суми "на дозу" погоджувались підпалювати авто.

"Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми", - повідомляє СБУ.

Нагадаємо, що у Дніпровському районі столиці поліція затримала двох чоловіків, які спочатку обікрали чужий автомобіль, а потім підпалили його. Подія сталася днями на вулиці Пластовій.