Враг атаковал Днепропетровщину: среди поврежденных объектов — детский сад и бизнес

Фото: Днепропетровская ОВА

В Днепропетровской области в результате российских атак получили повреждения два предприятия, детский сад, магазин и частный дом

Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

По его словам, почти 30 раз враг атаковал три района области беспилотниками и из артиллерии.

В Никопольском районе россияне били по Никополю, Покровской, Марганецкой и Красногригорьевской общинам. Повреждены предприятие, инфраструктура, детсад и магазин.

В Васильковской общине Синельниковского района горели частный дом, летняя кухня и хозяйственная постройка.

В Грушевском обществе Криворожского района повреждено предприятие.

Напомним, что российские кафиры нанесли удары беспилотниками по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова. В результате атаки зафиксировано попадание по территории зоопарка и падение обломков на проезжую часть.