В Киевской области потушили масштабный пожар, возникший из-за атаки российских БпЛА
В Бориспольском районе ликвидировали пожар на объекте инфраструктуры, возникший в результате атаки российских беспилотников ночью 4 июня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Огонь охватил площадь в 2000 квадратных метров. Спасатели потушили пожар.
Огнеборцы завершили основные работы и продолжают мониторинг ситуации на месте происшествия.
К тушению привлекались подразделения ГСЧС области, пожарная служба аэропорта "Борисполь" и другие оперативные службы.
Напомним, в ночь на 4 июня российские войска атаковали промышленный объект в Бориспольском районе Киевской области.
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