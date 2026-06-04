Фото: ГСЧС

В Бориспольском районе ликвидировали пожар на объекте инфраструктуры, возникший в результате атаки российских беспилотников ночью 4 июня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Огонь охватил площадь в 2000 квадратных метров. Спасатели потушили пожар.

Огнеборцы завершили основные работы и продолжают мониторинг ситуации на месте происшествия.

К тушению привлекались подразделения ГСЧС области, пожарная служба аэропорта "Борисполь" и другие оперативные службы.

Напомним, в ночь на 4 июня российские войска атаковали промышленный объект в Бориспольском районе Киевской области.