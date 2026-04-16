Росія вдарила по Києву: загинули 5 людей, серед них 12-річна дитина

У Києві внаслідок російського обстрілу загинули щонайменше п'ятеро людей, серед них 12-річна дитина. Ще 21 людина дістала поранення. Руйнування зафіксовані одразу в кількох районах столиці

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони.

В Оболонському районі внаслідок обстрілу загорілися припарковані автомобілі, також пошкоджено складську будівлю, шиномонтаж і магазин. За попередніми даними, там загинули двоє людей, ще шестеро постраждали – серед них працівники швидкої допомоги та поліції, які прибули на виклик.

У Подільському районі зафіксовано кілька влучань. На одній із локацій зруйновано фасади житлових будинків – під завалами виявили двох загиблих, серед яких 12-річна дитина. Ще троє людей отримали поранення уламками скла.

На іншій ділянці пошкоджено фасади двох готелів та сусідніх будинків, постраждали двоє людей. Також повідомляється про влучання поблизу житлових будинків, де зафіксовано руйнування та трьох потерпілих.

Окрім цього, в одному випадку зруйновано одноповерховий житловий будинок – з-під завалів врятували двох людей, серед яких дитина. В іншій багатоповерхівці снаряд влучив у шостий поверх – евакуйовано 10 мешканців, обійшлося без постраждалих.

У Деснянському районі сталося загоряння в двоповерховому житловому будинку – без жертв. У Шевченківському районі зафіксовано влучання на дитячому майданчику та поблизу житлового будинку, також без постраждалих.

На місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Як відомо, в ніч на 16 квітня росіяни атакували Україну дронами і ракетами, у столиці лунали вибухи, виникли пожежі.

Нагадаємо, в середу, 15 квітня російські війська вдарили по багатоповерхівці в Одесі. Унаслідок удару загинув чоловік та постраждали ще шестеро людей.