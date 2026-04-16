08:39  16 квітня
У Харкові викрили наркоугруповання, яке "кришував" правоохоронець
08:22  16 квітня
У Вінниці підприємця підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки
01:35  16 квітня
Акторка Ксенія Мішина зізналась, чому насправді вона зникла з українського кіно
16 квітня 2026, 07:10

Росія вдарила по Києву: загинули 5 людей, серед них 12-річна дитина

Фото: ДСНС Києва
У Києві внаслідок російського обстрілу загинули щонайменше п'ятеро людей, серед них 12-річна дитина. Ще 21 людина дістала поранення. Руйнування зафіксовані одразу в кількох районах столиці

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони.

В Оболонському районі внаслідок обстрілу загорілися припарковані автомобілі, також пошкоджено складську будівлю, шиномонтаж і магазин. За попередніми даними, там загинули двоє людей, ще шестеро постраждали – серед них працівники швидкої допомоги та поліції, які прибули на виклик.

У Подільському районі зафіксовано кілька влучань. На одній із локацій зруйновано фасади житлових будинків – під завалами виявили двох загиблих, серед яких 12-річна дитина. Ще троє людей отримали поранення уламками скла.

На іншій ділянці пошкоджено фасади двох готелів та сусідніх будинків, постраждали двоє людей. Також повідомляється про влучання поблизу житлових будинків, де зафіксовано руйнування та трьох потерпілих.

Окрім цього, в одному випадку зруйновано одноповерховий житловий будинок – з-під завалів врятували двох людей, серед яких дитина. В іншій багатоповерхівці снаряд влучив у шостий поверх – евакуйовано 10 мешканців, обійшлося без постраждалих.

У Деснянському районі сталося загоряння в двоповерховому житловому будинку – без жертв. У Шевченківському районі зафіксовано влучання на дитячому майданчику та поблизу житлового будинку, також без постраждалих.

На місцях працюють рятувальники та всі необхідні служби. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Як відомо, в ніч на 16 квітня росіяни атакували Україну дронами і ракетами, у столиці лунали вибухи, виникли пожежі.

Нагадаємо, в середу, 15 квітня російські війська вдарили по багатоповерхівці в Одесі. Унаслідок удару загинув чоловік та постраждали ще шестеро людей.

РФ вдарила по багатоповерхівці в Одесі
15 квітня 2026, 19:23
Росіяни вдарили ФАБ-1500 по центру Слов’янська: зруйнована історична памʼятка
15 квітня 2026, 09:27
Ракетний удар по Дніпру 14 квітня: 13 постраждалих – в реанімації
15 квітня 2026, 08:54
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
Після нічних атак Київ накрив густий чорний дим
16 квітня 2026, 09:15
Атака РФ на Київ: уже 54 постраждалих, серед них поліцейські, медики та іноземці
16 квітня 2026, 08:59
Дві хвилі ударів: сили ППО знешкодили 31 ракету і понад 600 російських дронів
16 квітня 2026, 08:58
Обстріли Миколаївщини: пошкоджені будинки та промисловий об'єкт, постраждала родина з дитиною
16 квітня 2026, 08:47
У Харкові викрили наркоугруповання, яке "кришував" правоохоронець
16 квітня 2026, 08:39
Ніч на Дніпропетровщині: росіяни атакували область ракетами, дронами та артилерією
16 квітня 2026, 08:35
Атака на Київ: оновлена інформація про загиблих та поранених
16 квітня 2026, 08:24
У Вінниці підприємця підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки
16 квітня 2026, 08:22
Кількість постраждалих в Одесі зросла: під ударом опинилися багатоповерхівки та гуртожиток
16 квітня 2026, 08:11
Російська армія втратила за добу в Україні 1100 військових
16 квітня 2026, 07:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
