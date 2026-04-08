19:22  08 апреля
В Киеве пьяный курьер выпил кола прямо из заказа клиента
17:05  08 апреля
Скандальных руководителей ТЦК из Киевщины перевели на передовую
16:28  08 апреля
В водоеме Черкасской области обнаружили тело женщины
UA | RU
UA | RU
08 апреля 2026, 20:59

Топ-чиновник времен Януковича купил киевский недострой Sky Towers за 560 миллионов

Читайте також українською мовою
фото: lb.ua
Читайте також
українською мовою

47-этажный комплекс Sky Towers пытаются продать уже много лет, его стоимость стартовала с 7,1 млрд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на собственные источники.

Sky Towers продали на аукционе 8 апреля по цене 560,5 млн грн. Победителем аукциона стал "Тех Инвест Снаб Плюс", который должен уплатить эту сумму (за вычетом гарантийного сбора) до 18 апреля.

Директором и владельцем вышеупомянутого общества с ограниченной ответственностью Роман Чумак. Он также руководитель и соучредитель ООО "СТОРЕНС" и ООО "СКАЙФОЛ ФИНАНС" бенефициары которых: Анна и Карина Злочевски – дочери Николая Злочевского.

Николай Злочевский – украинский бизнесмен, владелец газодобывающей компании Burisma Group и эксминистр экологии (2010-2012) времен Виктора Януковича. Он известен как один из крупнейших частных газодобытчиков Украины, фигурант ряда антикоррупционных расследований по взяточничеству.

В 2020 году он пытался дать рекордную взятку в размере 6 миллионов долларов США (это была одна из крупнейших задокументированных взяток в истории Украины – ред.) руководству НАБУ и САП с целью закрытия дела против него, однако попытка была задокументирована, а в 2023 году ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, оштрафовав его и направив средства на ВСУ. Позже обличитель чиновника-коррупционера Евгений Шевченко показал мешок наличных, который получил от государства за разоблачение преступления. Он получил от государства более 13 миллионов гривен.

Позже журналисты обнаружили имущество Злочевского в Дубае на миллионы долларов. Пока длился судебный процесс, эксминистр переписал имущество на дочь Анну Злочевскую, которая до сих пор числится владелицей двух апартаментов.

Как сообщалось, бывший министр экологии и народный депутат от "Партии регионов" Злочевский устроил роскошную свадьбу для дочери Анны в итальянской Тоскане.

Напомним, в 2021 году ВАКС осудил фигурантку дела о "взятках Злочевского". Суд освободил обвиняемую от наказания в виде пяти лет лишения свободы и определил испытательный срок в два года.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев аукцион Недвижимость Злочевский Sky Towers
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Игорь Луценко
Валерий Пекар
Валерий Чалый
Все блоги »