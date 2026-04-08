08 квітня 2026, 20:59

Топ-чиновник часів Януковича купив київський недобуд Sky Towers за 560 мільйонів

фото: lb.ua
47-поверховий комплекс Sky Towers намагаються продати вже багато років, його вартість стартувала з 7,1 млрд

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на власні джерела.

Sky Towers продали на аукціоні 8 квітня за ціною у 560,5 млн грн. Переможцем аукціону став "Тех Інвест Постач Плюс", який має сплатити цю суму (за вирахуванням гарантійного збору) до 18 квітня.

Директором та власником вищезгаданого товариства із обмеженою відповідальністю є Роман Чумак. Він також керівник та співзасновник ТОВ "СТОРЕНС" та ТОВ "СКАЙФОЛ ФІНАНС" бенефіціари яких: Анна та Каріна Злочевські – доньки Миколи Злочевського.

Микола Злочевський – український бізнесмен, власник газовидобувної компанії Burisma Group та ексміністр екології (2010-2012) часів Віктора Януковича. Він відомий як один з найбільших приватних газодобувачів України, фігурант низки антикорупційних розслідувань щодо хабарництва.

У 2020 році він намагався дати рекордний хабар у розмірі 6 мільйонів доларів США (це був один із найбільших задокументованих хабарів в історії України – ред.) керівництву НАБУ та САП із метою закриття справи проти нього, проте спроба була задокументована, а у 2023 році ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, оштрафувавши його та спрямувавши кошти на ЗСУ. Пізніше викривач чиновника-корупціонера Євген Шевченко показав мішок готівки, який отримав від держави за викриття злочину. Він отримав понад 13 мільйонів гривень.

Пізніше журналісти виявили майно Злочевського в Дубаї на мільйони доларів. Поки тривав судовий процес, ексміністр переписав майно на доньку Анну Злочевську, яка і досі значиться власницею двох апартаментів.

Як повідомлялось колишній міністр екології та народний депутат від "Партії регіонів" Злочевський влаштував розкішне весілля для доньки Анни в італійській Тоскані.

Нагадаємо, у 2021 році ВАКС засудив фігурантку справи про "хабар Злочевського". Суд звільнив обвинувачену від покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі й визначив випробувальний термін на два роки.

