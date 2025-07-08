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08 июля 2025, 21:05

Топ-чиновник времен Януковича устроил роскошную свадьбу дочери в Италии

08 июля 2025, 21:05
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фото: 24tv.ua
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Бывший министр экологии и народный депутат от "Партии регионов" Николай Злочевский, пытавшийся дать рекордную в истории Украины взятку, устроил роскошную свадьбу для дочери Анны

Как передает RegioNews, об этом сообщил журналист-расследователь Михаил Ткач.

По его словам, свадьба прошла в Тоскане (Италия) в конце июня текущего года. Там для празднования арендовали средневековый замок, а гостям организовали чартерные перелеты.

Ткач сообщил, что женихом дочери Злочевского стал Антон Фисталь – член семьи известного украинского монополиста в сфере медицинских закупок.

"Дедушка Антона – Эмиль Фисталь остался в Донецке после оккупации, лечит российских оккупантов и голосовал на российском псевдореферендуме. Отец Антона умер, а дядя Герман Фисталь за несколько дней до свадьбы был задержан НАБУ и САП, потому не смог попасть на празднование. Правоохранители разоблачили схему масштабных хищений бюджетных средств, выделенных на закупку медицинского оборудования для нужд онкобольных пациентов", - пишет журналист.

Напомним, в 2021 году ВАКС осудил фигурантку дела о "взятках Злочевского" в $5 млн условно.

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