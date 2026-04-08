У Києві прямо на ділянці лісового фонду організували бізнес: прокуратура почала розслідування

Фото: прокуратура

У Києві правоохоронці повідомили про підозру підприємцю. Він без жодних дозволів організував бізнес на ділянці лісового фонду у Деснянському районі

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Прокуратура повідомила підприємцю про підозру за фактом самовільного зайняття земельної ділянки особливо цінних земель. Йдеться про земельну ділянку у лісовому кварталі Білодібровного лісництва у Деснянському районі столиці.

Підприємець не мав дозволів та організував там зону відпочинку. Зокрема, кафе та альтанки. Водночас ця ділянка належить до земель природно-заповідного фонду та є особливо цінною земельною ділянкою, на якій заборонено будівництво споруд, які перешкоджають її використанню за цільовим призначенням.

"Зазначимо, що у 2025 році Деснянська окружна прокуратура вже звернулась до суду з позовом про усунення перешкод столичній громаді у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою природно-заповідного фонду шляхом знесення незаконно встановлених споруд", - повідомили в прокуратурі.

