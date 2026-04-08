08 квітня 2026, 15:45

У Києві прямо на ділянці лісового фонду організували бізнес: прокуратура почала розслідування

Фото: прокуратура
У Києві правоохоронці повідомили про підозру підприємцю. Він без жодних дозволів організував бізнес на ділянці лісового фонду у Деснянському районі

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Прокуратура повідомила підприємцю про підозру за фактом самовільного зайняття земельної ділянки особливо цінних земель. Йдеться про земельну ділянку у лісовому кварталі Білодібровного лісництва у Деснянському районі столиці.

Підприємець не мав дозволів та організував там зону відпочинку. Зокрема, кафе та альтанки. Водночас ця ділянка належить до земель природно-заповідного фонду та є особливо цінною земельною ділянкою, на якій заборонено будівництво споруд, які перешкоджають її використанню за цільовим призначенням.

"Зазначимо, що у 2025 році Деснянська окружна прокуратура вже звернулась до суду з позовом про усунення перешкод столичній громаді у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою природно-заповідного фонду шляхом знесення незаконно встановлених споруд", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили схему розкрадання та завищення витрат на пальне для Збройних Сил, що спричинило збитки державі понад 30 мільйонів гривень.

прокуратура підприємці розслідування Київ
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
