08 апреля 2026, 12:55

В Киеве на детской площадке нашли тело молодого парня

08 апреля 2026, 12:55
Фото: Национальная полиция
В Киеве погиб 23-летний местный житель. Правоохранители задержали подозреваемого

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители получили сообщение о том, что на одной из детских площадок обнаружили тело человека. Погибшим оказался 23-летний житель соседнего дома. У него было ножевое ранение ноги.

Как выяснили правоохранители, он вышел на улицу из-за шума неизвестного во дворе, чтобы сделать замечание. Однако нарушитель спокойствия отреагировал агрессивно: он достал нож и дважды ударил парня в бедро, после чего скрылся. Он упал на землю и умер от значительной кровопотери.

Также злоумышленник спровоцировал конфликт с компанией прохожих и во время столкновения ранил ножом еще одного 23-летнего парня. Правоохранители задержали 31-летнего подозреваемого. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Черниговской области правоохранители задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве 77-летней пенсионерки с особой жестокостью. Злоумышленницы светит от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

В реке на Полтавщине нашли тело мужчины
08 апреля 2026, 08:36
В Днепропетровской области мужчина зарезал женщину и выбросил ее из окна
07 апреля 2026, 20:55
В Тернопольской области посреди дня трагически погибла пенсионерка
06 апреля 2026, 14:59
Все новости »
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
ОРВИ и COVID-19: 115 тыс. украинцев заболели на прошлой неделе
08 апреля 2026, 14:40
12 тысяч "зелеными" за путешествие по реке: на Буковине пограничники поймали ухилянтов с лодкой
08 апреля 2026, 14:25
Квартира за $400 000, часть ЖК и элитные авто: как живет семья судьи из Мукачево
08 апреля 2026, 14:20
Слова поддержки: во Франковске появился ящик для писем тем, кто в плену
08 апреля 2026, 13:54
В Харькове 18-летний мотоциклист разбился в ДТП с автобусом
08 апреля 2026, 13:47
Мир увидел слабую Америку: почему Украине пора готовиться к безопасности без участия США
08 апреля 2026, 13:38
Изнасиловал 7-летнюю дочь знакомой: на Волыни мужчину отправили за решетку
08 апреля 2026, 13:26
На Закарпатье мать "сдала детей" в аренду для попрошайничества за $1000
08 апреля 2026, 13:19
Обещал "непригодность" за $12 тысяч: в Черкасской области разоблачили военный дисциплинарный батальон
08 апреля 2026, 13:07
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
