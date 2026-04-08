В Киеве на детской площадке нашли тело молодого парня

Правоохранители получили сообщение о том, что на одной из детских площадок обнаружили тело человека. Погибшим оказался 23-летний житель соседнего дома. У него было ножевое ранение ноги.

Как выяснили правоохранители, он вышел на улицу из-за шума неизвестного во дворе, чтобы сделать замечание. Однако нарушитель спокойствия отреагировал агрессивно: он достал нож и дважды ударил парня в бедро, после чего скрылся. Он упал на землю и умер от значительной кровопотери.

Также злоумышленник спровоцировал конфликт с компанией прохожих и во время столкновения ранил ножом еще одного 23-летнего парня. Правоохранители задержали 31-летнего подозреваемого. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

