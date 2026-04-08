У Києві на дитячому майданчику знайшли тіло молодого хлопця

Правоохоронці отримали повідомлення про те, що на одному з дитячих майданчиків знайшли тіло людини. Загиблим виявився 23-річний житель сусіднього будинку. Він мав ножове поранення ноги.

Як з'ясували правоохоронці, він вийшов на вулицю через галас невідомого у дворі, щоб зробити зауваження. Проте порушник спокою відреагував агресивно: він дістав ніж і двічі вдарив хлопця в стегно, після чого втік. Хлопець впав на землю та помер від значної крововтрати.

Також зловмисник спровокував конфлікт із компанією перехожих і під час сутички поранив ножем ще одного 23-річного хлопця. Правоохоронці затримали 31-річного підозрюваного. Тепер йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

