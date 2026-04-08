11:42  08 квітня
На Дніпропетровщині від поранень після обстрілу загинув священик УПЦ МП
11:15  08 квітня
Впав на колії: у Києві на залізничній станції загинув чоловік
08:08  08 квітня
Жорстоке вбивство Ігоря Комарова на Балі: яке покарання чекає на злочинців
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2026, 12:55

У Києві на дитячому майданчику знайшли тіло молодого хлопця

Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Києві загинув 23-річний місцевий житель. Правоохоронці затримали підозрюваного

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці отримали повідомлення про те, що на одному з дитячих майданчиків знайшли тіло людини. Загиблим виявився 23-річний житель сусіднього будинку. Він мав ножове поранення ноги.

Як з'ясували правоохоронці, він вийшов на вулицю через галас невідомого у дворі, щоб зробити зауваження. Проте порушник спокою відреагував агресивно: він дістав ніж і двічі вдарив хлопця в стегно, після чого втік. Хлопець впав на землю та помер від значної крововтрати.

Також зловмисник спровокував конфлікт із компанією перехожих і під час сутички поранив ножем ще одного 23-річного хлопця. Правоохоронці затримали 31-річного підозрюваного. Тепер йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині правоохоронці затримали 34-річну жінку, яку підозрюють у вбивстві 77-річної пенсіонерки з особливою жорстокістю. Зловмисниці світить від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство поліція
У річці на Полтавщині знайшли тіло чоловіка
08 квітня 2026, 08:36
На Дніпропетровщині чоловік зарізав жінку та викинув її з вікна
07 квітня 2026, 20:55
На Тернопільщині посеред дня трагічно загинула пенсіонерка
06 квітня 2026, 14:59
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
ГРВІ та COVID-19: 115 тис. українців захворіли минулого тижня
08 квітня 2026, 14:40
12 тисяч "зеленими" за подорож річкою: на Буковині прикордонники піймали ухилянтів із човном
08 квітня 2026, 14:25
Квартира за $400 000, частина ЖК і елітні авто: як живе родина судді з Мукачева
08 квітня 2026, 14:20
Слова підтримки: у Франківську з'явилася скринька для листів тим, хто у полоні
08 квітня 2026, 13:54
У Харкові 18-річний мотоцикліст розбився у ДТП з автобусом
08 квітня 2026, 13:47
Світ побачив слабку Америку: чому Україні час готуватися до безпеки без участі США
08 квітня 2026, 13:38
Зґвалтував 7-річну доньку знайомої: на Волині чоловіка відправили за ґрати
08 квітня 2026, 13:26
На Закарпатті мати "здала дітей" в оренду для жебракування за $1000
08 квітня 2026, 13:19
Обіцяв "непридатність" за $12 тисяч: на Черкащині викрили військового дисциплінарного батальйону
08 квітня 2026, 13:07
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Ігор Луценко
Валерій Пекар
Віктор Шлінчак
Всі блоги »