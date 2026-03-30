У Києві через таксі продавали наркотики

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили пʼятьох киян, які організували бізнес на наркотиках. Це двоє чоловіків та троє жінок віком від 34 до 46 років. Вони фасували наркотики в своїх та орендованих квартирах. "Товар" зловмисники передавали клієнтам через служби таксі.

Під час обшуків у зловмисників знайшли заборонних речовин на понад 300 тисяч гривень за цінами "чорного ринку". Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

