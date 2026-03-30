У Києві через таксі продавали наркотики
У столиці викрили наркомережу. Заборонені речовини доставляли через служби таксі
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Правоохоронці викрили пʼятьох киян, які організували бізнес на наркотиках. Це двоє чоловіків та троє жінок віком від 34 до 46 років. Вони фасували наркотики в своїх та орендованих квартирах. "Товар" зловмисники передавали клієнтам через служби таксі.
Під час обшуків у зловмисників знайшли заборонних речовин на понад 300 тисяч гривень за цінами "чорного ринку". Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, правоохоронці заблокували наркотрафік до Київського СІЗО та Старобабанівської виправної колонії. Заборонені речовини ретельно маскували в харчових продуктах.
Наркобізнес на Прикарпатті: серед учасників – неповнолітній, вилучено 165 кг амфетамінуВсі новини »
30 березня 2026, 09:57Наркотики у вільному доступі: по Україні почали громити магазини U420
27 березня 2026, 12:25Wi-Fi модеми з метадоном: в Кропивницькій колонії затримали організаторів постачання наркотиків
26 березня 2026, 07:43
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
На Львівщині чоловіка засудили до 5 років за лайки в "Однокласниках"
30 березня 2026, 16:06На Дніпропетровщині ремонт доріг "переоцінили" на 300 тисяч
30 березня 2026, 15:45В Україні березень завершиться дощовою погодою
30 березня 2026, 15:42На Харківщині створили приватний підрозділ ППО
30 березня 2026, 15:29На Хмельниччині поліція затримала наркоторговців зі "солями" на 1,5 млн грн
30 березня 2026, 15:11У Харкові монахи займалися сексом із неповнолітніми дівчатами і знімали це на відео
30 березня 2026, 14:58У Херсоні дрон атакував мікроавтобус, чоловік отримав тяжкі поранення
30 березня 2026, 14:32Помер відомий актор і народний артист України
30 березня 2026, 14:25На Черкащині військовослужбовець збив підлітка на "зебрі"
30 березня 2026, 14:17
