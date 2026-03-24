ДТП сталася у вівторок, 24 березня, близько 08:20 у Шевченківському районі столиці

На Берестейському проспекті зіткнулися автомобілі Tesla та Peugeot. Від удару Peugeot перекинувся.

Внаслідок аварії травми різного ступеня тяжкості отримали обоє водіїв, а також пасажир Peugeot.

На місці працювали лікарі, патрульні та слідчі. Усі обставини аварії встановлюються.

Через ДТП на проспекті частково перекрили рух двома крайніми правими смугами.

