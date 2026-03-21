У Михайлівському соборі прощаються із Патріархом Філаретом

Фото: Київська Митрополія ПЦУ

У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва триває прощання з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом

Із посиланням на пресслужбу Київської Митрополії ПЦУ.

Прощання з Патріархом триватиме протягом всього дня 21 березня. Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня.

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії прощання з Патріархом Філаретом.

"Він доклав багато зусиль, щоб в Україні була своя помісна Церква. Без його наполегливості та сміливості не уявити історію української самостійності, нашої духовної незалежності та розбудови справді своєї сильної держави. Памʼятаємо. Шануємо. Будемо вдячні", – зазначив президент.

Нагадаємо, Патріарх Філарет помер 20 березня на 98-му році життя. На початку березня його госпіталізували через різке погіршення стану здоров’я.