В Киеве несовершеннолетний в нетрезвом состоянии разбрасал цветы у памятной доски воина
В Киеве правоохранители привлекли к ответственности несовершеннолетнего парня, который в столице совершил надругательство над местом памяти погибшего воина
Об этом сообщила столичная полиция, передает RegioNews.
Парень разбрасывал цветы и запачкал стену возле мемориальной таблички, установленной в честь воина, отдавшего жизнь, защищая Украину.
По факту мелкого хулиганства составлен административный протокол по статье 173 КУоАП.
Несовершеннолетний извинился перед матерью погибшего и прошел профилактическую беседу с родственником. Решение о наказании будет принимать суд.
Полиция напоминает родителям уделять внимание воспитанию детей и формировать уважение к защитникам Украины.
Напомним, в Запорожье неизвестные повредили памятные объекты на Аллее Героев. Запорожские полицейские возбудили уголовное производство, правовая квалификация – ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.