У нас искусственно конструируется пузырчатое представление, вроде бы имеем несколько классных вариантов конца войны
Этот пузырь наполняется легковзлетным гелием искренних верований в святую справедливость и совестливость, а вместо шнурочка на шарике – самый чистый идеал того, как БЫ должно быть
При наличии отсутствия выбора нас вместо этого поместили в замкнутую систему координат трех сосен – хотя вся аналитика и прогнозистика войны скорее плоская пустыня, которая беспрепятственно просматривается вплоть до предела видокола. Нам же виртуальщики дальше рисуют анимированные файлы, в которой якобы есть цветное разнообразие сценариев прекращения войны на наших, а значит победных условиях.
В реальном мире, вне гарнитуры виртуальной реальности, ни один успешный для нас сценарий не фигурирует. Все эти фантазии цветут лишь в пиалке инфантильной веры людей, от которых, как это любят изображать в сюжетах о Большом Брате, просто скрывают действительность как таковую.

