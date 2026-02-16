11:20  16 февраля
В Киеве ссора братьев-близнецов завершилась резней: один из них – в больнице
08:27  16 февраля
На Черниговщине столкнулись микроавтобус и легковушка: восьмерых госпитализировали
08:21  16 февраля
В Одессе гражданские напали на военных ТЦК: применили слезоточивый газ
16 февраля 2026, 12:31

Фальшивая инвалидность за 2000 долларов: в Тернополе женщина пыталась освободить мужа от службы

16 февраля 2026, 12:31
Фото: полиция
Полицейские разоблачили в Тернополе женщину, которая пыталась освободить мужа с военной службы с помощью поддельных документов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Следствие установило, что жительница Тернополя решила "приобрести" себе ІІ группу инвалидности. Она нашла в Telegram анонимного исполнителя, пообещавшего изготовить справку МСЭК. Женщина передала копии своих документов и заплатила за услугу около 2000 долларов.

Получившуюся справку ее муж предоставил в воинской части как основание для увольнения. Однако проверка показала, что документ фальшивый – медкомиссия его никогда не выдавала.

Полицейские сообщили 29-летней женщине о подозрении в подлоге и использовании поддельных документов (ч. 3 и ч. 4 ст. 358 УК).

Также правоохранители ищут того, кто непосредственно изготовил подлог.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.

