Фальшивая инвалидность за 2000 долларов: в Тернополе женщина пыталась освободить мужа от службы
Полицейские разоблачили в Тернополе женщину, которая пыталась освободить мужа с военной службы с помощью поддельных документов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Следствие установило, что жительница Тернополя решила "приобрести" себе ІІ группу инвалидности. Она нашла в Telegram анонимного исполнителя, пообещавшего изготовить справку МСЭК. Женщина передала копии своих документов и заплатила за услугу около 2000 долларов.
Получившуюся справку ее муж предоставил в воинской части как основание для увольнения. Однако проверка показала, что документ фальшивый – медкомиссия его никогда не выдавала.
Полицейские сообщили 29-летней женщине о подозрении в подлоге и использовании поддельных документов (ч. 3 и ч. 4 ст. 358 УК).
Также правоохранители ищут того, кто непосредственно изготовил подлог.
Напомним, ранее правоохранители разоблачили киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.