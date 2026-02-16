Фото: ГСЧС

Пожар произошел в Черкассах 15 февраля в пятиэтажном доме по улице Сергея Амброса

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Возгорание возникло в комнате квартиры на первом этаже. Во время ликвидации пожара огнеборцы спасли 14 человек, из них – три ребенка.

Огонь уничтожил мебель и вещи. Причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

К счастью, пострадавших нет.

Напомним, утром 13 февраля на Прикарпатье во время пожара в многоэтажке погибли два человека. Причина возгорания устанавливается.