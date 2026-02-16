Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

"В результате вражеских ударов по энергетической инфраструктуре – по состоянию на утро есть обесточенные потребители в Донецкой, Днепропетровской, Черкасской и Одесской областях", – говорится в сообщении.

В частности, в результате дроновых ударов без электроснабжения остается значительная часть потребителей в Одессе.

В Укрэнерго отметили, что везде, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов.

В результате предыдущих массированных российских атак – в большинстве регионов Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

В отдельных областях вынужденно применены аварийные обесточивания, которые будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий (порыва ветра, налипания мокрого снега) по состоянию на утро полностью или частично были обесточены 178 населенных пунктов в восьми областях – Одесской, Николаевской, Хмельницкой, Киевской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской. Ремонтные бригады облэнерго уже осуществляют восстановление поврежденных линий.

Напомним, в ночь на 16 февраля враг атаковал Украину четырьмя противокорабельными ракетами Циркон, баллистической ракетой Искандер-М, управляемой авиационной ракетой Х-31Пи, а также 62 ударными БПЛА. Силы ПВО обезвредили 54 вражеских цели.