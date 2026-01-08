17:44  08 января
08 января 2026, 18:55

Вместо ринопластики получила паралич лица: в Киеве хирург изуродовал лицо пациентке

08 января 2026, 18:55
Фото: Нацполиция
Пластический хирург из столичной клиники получил подозрение. Известно, что он изуродовал лицо пациентке 

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители объявили о подозрении директору клиники в Печерском районе. Отмечается, что он неправильно выполнил свои профессиональные обязанности.

39-летняя женщина обратилась в клинику для ринопластики и броулифтинга. Пластический хирург во время операции задел нерв в левом добро-височном участке. В конце концов, это привело к фактически параличу левой половины лица женщины.

Теперь хирургу грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области медики получили вызов о пациенте, находившемся в состоянии клинической смерти. Специалисты экстренной помощи смогли провести вмешательство, спасшее жизнь человека.

