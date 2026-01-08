Вместо ринопластики получила паралич лица: в Киеве хирург изуродовал лицо пациентке

Фото: Нацполиция

Пластический хирург из столичной клиники получил подозрение. Известно, что он изуродовал лицо пациентке

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители объявили о подозрении директору клиники в Печерском районе. Отмечается, что он неправильно выполнил свои профессиональные обязанности.

39-летняя женщина обратилась в клинику для ринопластики и броулифтинга. Пластический хирург во время операции задел нерв в левом добро-височном участке. В конце концов, это привело к фактически параличу левой половины лица женщины.

Теперь хирургу грозит до двух лет лишения свободы.

