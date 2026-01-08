Замість ринопластики отримала параліч обличчя: у Києві хірург понівечив обличчя пацієнтці
Пластичний хірург зі столичної клініки отримав підозру. Відомо, що він понівечив обличчя пацієнтці
Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.
Правоохоронці оголосили про підозру директору клініки в Печерському районі. Зазначається, що він неналежно виконав свої професійні обовʼязки.
39-річна жінка звернулась до клініки для ринопластики та броуліфтингу. Пластичний хірург під час операції зачепив нерв у лівій добро-скроневій ділянці. Врешті це призвело до фактично паралічу лівої половини обличчя жінки.
Тепер хірургу загрожує до двох років позбавлення волі.
