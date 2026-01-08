Замість ринопластики отримала параліч обличчя: у Києві хірург понівечив обличчя пацієнтці

Фото: Нацполіція

Пластичний хірург зі столичної клініки отримав підозру. Відомо, що він понівечив обличчя пацієнтці

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці оголосили про підозру директору клініки в Печерському районі. Зазначається, що він неналежно виконав свої професійні обовʼязки.

39-річна жінка звернулась до клініки для ринопластики та броуліфтингу. Пластичний хірург під час операції зачепив нерв у лівій добро-скроневій ділянці. Врешті це призвело до фактично паралічу лівої половини обличчя жінки.

Тепер хірургу загрожує до двох років позбавлення волі.

