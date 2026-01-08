17:44  08 січня
08 січня 2026, 18:55

Замість ринопластики отримала параліч обличчя: у Києві хірург понівечив обличчя пацієнтці

08 січня 2026, 18:55
Фото: Нацполіція
Пластичний хірург зі столичної клініки отримав підозру. Відомо, що він понівечив обличчя пацієнтці 

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці оголосили про підозру директору клініки в Печерському районі. Зазначається, що він неналежно виконав свої професійні обовʼязки.

39-річна жінка звернулась до клініки для ринопластики та броуліфтингу. Пластичний хірург під час операції зачепив нерв у лівій добро-скроневій ділянці. Врешті це призвело до фактично паралічу лівої половини обличчя жінки.

Тепер хірургу загрожує до двох років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Харківській області медики отримали виклик про пацієнта, який перебував у стані клінічної смерті. Фахівці екстреної допомоги змогли провести втручання, яке врятувало життя людини.

