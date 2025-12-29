15:44  29 декабря
29 декабря 2025, 16:35

Заработали на еде для психоневрологического интерната: в Киеве чиновница получила подозрение

29 декабря 2025, 16:35
Фото: Нацполиция
В Киеве чиновник Святошинского психоневрологического интерната получила подозрение. Речь идет об убытках 560 тысяч гривен

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Подозреваемая работает специалистом по публичным закупкам коммунального учреждения. Она заключила договор с предпринимателем на закупку сыра для пациентов интерната. Однако экспертиза показала, что продукцию закупили по завышенной в полтора раза цене.

Приказом заказали в год более 3,2 тонны сыра. На этом территориальная община понесла убытки на сумму более 560 тысяч гривен. Эти деньги перечислили на счет предпринимателя, занимающегося оптовой торговлей продуктами питания.

Напомним, на Буковине сообщено о подозрении 15 чиновникам за масштабные хищения бюджетных средств. Среди них – руководители коммунальных предприятий, сельские головы, руководители государственных учреждений, представители частных компаний и подрядных организаций.

