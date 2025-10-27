На Дарницком путепроводе установили велодорожки с опорами посредине: зачем они нужны

В соцсетях распространяется фото из Дарницкого путепровода, где пользователи возмущаются из-за якобы обустройства велодорожки с опорами освещения посередине. В «Киевавтодоре» уже опровергли эту информацию.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает RegioNews.

Красный участок – это техническая часть тротуара, а не зона для велосипедистов.

Велосипедное и пешеходное движение на Дарницком путепроводе будет совмещено – по примеру других обновленных объектов столицы. После завершения работ там установят соответствующие дорожные знаки, разграничивающие движение.

В компании призвали горожан не распространять непроверенную информацию и ориентироваться только на официальные сообщения городских властей. Напомним, ремонт Дарницкого путепровода еще продолжается, поэтому окончательное обустройство тротуарной части будет завершено после выполнения основных строительных работ.