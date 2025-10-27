На Дарницькому шляхопроводі встановили велодоріжки з опорами посередині: навіщо вони потрібні

У соцмережах шириться фото з Дарницького шляхопроводу, де користувачі обурюються через нібито облаштування велодоріжки з опорами освітлення посередині. У «Київавтодорі» вже спростували цю інформацію.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

Зазначається, що червона ділянка – це технічна частина тротуару, а не зона для велосипедистів.

Велосипедний і пішохідний рух на Дарницькому шляхопроводі буде суміщеним – за прикладом інших оновлених об’єктів столиці. Після завершення робіт там встановлять відповідні дорожні знаки, що розмежують рух.

У компанії закликали містян не поширювати неперевірену інформацію та орієнтуватися лише на офіційні повідомлення міської влади. Нагадаємо, ремонт Дарницького шляхопроводу ще триває, тому остаточне облаштування тротуарної частини завершать після виконання основних будівельних робіт.