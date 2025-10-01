Фото: прокуратура

В столице разоблачили схему для уклонения от мобилизации. Злоумышленники продавали фиктивное трудоустройство с бронированием

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Двум жителям Киева объявили о подозрении при содействии незаконному пересечению государственной границы Украины. Они предлагали мужчинам фиктивное трудоустройство. Если человек был в розыске, то обещали помочь "разобраться с этим".

После этого "клиент" должен был фиктивно несколько месяцев поработать на работе, где его забронируют, а затем отправят в командировку. Руководителю предприятия нужно было заплатить 2 тысячи долларов. Также один из подозреваемых занимался поиском клиентов, другой предоставлял консультации и обеспечивал оформление соответствующих документов.

Свои услуги дельцы оценили в 9 тысяч долларов. Их задержали при получении денег.

Напомним, в Киеве разоблачили чиновника Минобороны, который за 10 тысяч долларов устраивал призывников на критически важное предприятие ради бронирования. Задержанный заключен под стражу.