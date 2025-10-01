16:37  01 октября
Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ
13:10  01 октября
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
UA | RU
UA | RU
01 октября 2025, 17:10

Бронирование и "путешествие за границу" на продажу: в Киеве разоблачили схему для уклонистов

01 октября 2025, 17:10
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура
Читайте також
українською мовою

В столице разоблачили схему для уклонения от мобилизации. Злоумышленники продавали фиктивное трудоустройство с бронированием

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Двум жителям Киева объявили о подозрении при содействии незаконному пересечению государственной границы Украины. Они предлагали мужчинам фиктивное трудоустройство. Если человек был в розыске, то обещали помочь "разобраться с этим".

После этого "клиент" должен был фиктивно несколько месяцев поработать на работе, где его забронируют, а затем отправят в командировку. Руководителю предприятия нужно было заплатить 2 тысячи долларов. Также один из подозреваемых занимался поиском клиентов, другой предоставлял консультации и обеспечивал оформление соответствующих документов.

Свои услуги дельцы оценили в 9 тысяч долларов. Их задержали при получении денег.

Напомним, в Киеве разоблачили чиновника Минобороны, который за 10 тысяч долларов устраивал призывников на критически важное предприятие ради бронирования. Задержанный заключен под стражу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации прокуратура
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
В Украине стартовал эпидсезон ОРВИ: как обезопасить себя и близких
01 октября 2025, 17:46
Глава ОП Ермак пытался договориться о "пакте о ненападении" с Залужным - СМИ
01 октября 2025, 17:40
РФ ударила по подстанции в Славутиче: город и часть Черниговщины обесточены
01 октября 2025, 17:34
В НАБУ рассказали, находится ли в Украине бывший вице-премьер Чернышев
01 октября 2025, 17:06
Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ
01 октября 2025, 16:37
В Харькове открыли Аллею памяти погибших выпускников Холодногорского района
01 октября 2025, 16:36
Атака на центр Днепра: поврежденное здание, сотни выбитых окон и изуродованные авто
01 октября 2025, 16:25
В Одессе коммунальщики ликвидируют последствия непогоды: повалено 70 деревьев
01 октября 2025, 16:04
Старый или новый бизнес: кто станет двигателем украинской экономики
01 октября 2025, 15:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »