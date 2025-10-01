16:37  01 жовтня
Відомий телеведучий добровільно мобілізувався до ЗСУ
13:10  01 жовтня
Наслідки зливи в Одесі: автобус і авто провалилися під землю
09:58  01 жовтня
До Києва з неанонсованим візитом приїхала принцеса Анна
01 жовтня 2025, 17:10

Бронювання та "мандрівка за кордон" на продаж: у Києві викрили схему для ухилянтів

01 жовтня 2025, 17:10
Читайте также
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

У столиці викрили схему для ухилення від мобілізації. Зловмисники продавали фіктивне працевлаштування з бронюванням

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Двом жителям Києва оголосили про підозру за сприяння незаконному перетину державного кордону України. Вони пропонували чоловікам фіктивне працевлаштування. Якщо людина була в розшуку, то обіцяли допомогти "розібратися з цим".

Після цього "клієнт" повинен був фіктивно кілька місяців попрацювати на роботі, де його забронюють, а потім відправлять у відрядження. Керівнику підприємства потрібно було заплатити 2 тисячі доларів. Також один з підозрюваних займався пошуком клієнтів, інший надавав консультації та забезпечував оформлення відповідних документів.

Свої послуги ділки оцінили в 9 тисяч доларів. Їх затримали під час отримання грошей.

Нагадаємо, у Києві викрили посадовця Міноборони, який за 10 тисяч доларів влаштовував призовників на критично-важливе підприємство заради бронювання. Затриманого взяли під варту.

01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
