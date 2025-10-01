Фото: прокуратура

У столиці викрили схему для ухилення від мобілізації. Зловмисники продавали фіктивне працевлаштування з бронюванням

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Двом жителям Києва оголосили про підозру за сприяння незаконному перетину державного кордону України. Вони пропонували чоловікам фіктивне працевлаштування. Якщо людина була в розшуку, то обіцяли допомогти "розібратися з цим".

Після цього "клієнт" повинен був фіктивно кілька місяців попрацювати на роботі, де його забронюють, а потім відправлять у відрядження. Керівнику підприємства потрібно було заплатити 2 тисячі доларів. Також один з підозрюваних займався пошуком клієнтів, інший надавав консультації та забезпечував оформлення відповідних документів.

Свої послуги ділки оцінили в 9 тисяч доларів. Їх затримали під час отримання грошей.

Нагадаємо, у Києві викрили посадовця Міноборони, який за 10 тисяч доларів влаштовував призовників на критично-важливе підприємство заради бронювання. Затриманого взяли під варту.