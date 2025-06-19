В Киеве прощаются с актером и военным Юрием Фелипенко

фото: instagram.com/y.felipenko

Сегодня, 19 июня, в Киеве проходит прощание с актером театра и кино, а также военнослужащим Вооруженных Сил Украины Юрием Фелипенко

Об этом сообщает RegioNews.

Церемония началась в Киевском академическом драмтеатре на Подоле – сначала для родных, друзей и коллег.

В 13:30 прощание продолжится в Михайловском Златоверхом соборе, где почтить память защитника смогут все желающие.

Как известно, Юрий Фелипенко добровольно присоединился к ВСУ в апреле 2024 года. Он служил в батальоне "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады.

О гибели защитника стало известно 15 июня 2025 года.

Фото: NV

Что известно об актере

Родился Юрий Фелипенко 8 мая 1993 в Запорожье.

Образование: окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого (2016)

Карьера в театре: с 2016 года – актер Киевского академического драматического театра на Подоле

Кинороли: снимался в сериалах и фильмах, среди которых "Обещание Богу", "Цвет страсти", "Отдел 44", "Оккупированные", а также в телевизионном детективе "Мухтар-2".

Напомним, что 12 мая на фронте погиб военный и бывший ведущий Максим Нелипа. 23 мая в Киеве прошла церемония прощания в КПИ, где учился Максим. Попрощаться с ним пришли сослуживцы, а также коллеги по сцене и телевидению.