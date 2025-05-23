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В Киеве судили мужчину за пророссийские высказывания. Он в соцсетях открыто заявлял, что якобы украинские города на самом деле русские.

Об этом сообщает Судебный репортер, передает RegioNews.

Дарницкий районный суд Киева признал гражданина виновным в оправдании военной агрессии РФ. В декабре 2022 года мужчина опубликовал на своем YouTube канале пропагандистский материал. Впоследствии уже в 2024 году в Telegram он писал комментарии в поддержку РФ.

Также правоохранители нашли 6-минутную аудиозапись, где мужчина призвал украинцев прекратить притеснения русскоговорящего населения и забыть о Крыме.

Среди его высказываний были фразы об "окончательном решении бандеровского вопроса в Украине", "прививка от бандеровщины" и прочее. Он также заявлял, что уважает русскую культуру, а также что Киев, Харьков, Одесса, Луганск и Запорожье являются российскими городами. Мужчинасоветовал украинцам учить русский язык, потому что "судьба Украины будет решаться в Москве".

8 июля 2024 года он писал в соцсетях, что Украина сама могла нанести удар по детской больнице "Охматдет", чтобы якобы подставить РФ и "увеличивать мобилизацию".

На судебном заседании он заявил, что вел "Политический чат", потому что ощущал недостаток общения. Он согласился, что его высказывания могли быть жесткими и задеть кого-то. Мужчина признал, что находился под влиянием российских СМИ, родственников. Пытался оправдаться тем, что писал о западных экспертах, а не об Украине, однако признает, что у него были и жесткие высказывания против Украины.

При этом он не считает вооруженную злость РФ геноцидом. По его мнению, это якобы конфликт, перешедший в гражданскую войну. Его друг юрист говорил, что за такие высказывания предусмотрена ответственность, однако видимо, он двояко толковал нормы закона.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Решения суда он ждал под стражей.

Напомним, что 8 июля 2024 года российские военные ударили по детской больнице "Охматдет" в Киеве. К моменту атаки там находились сотни маленьких пациентов. 9 июля завершились аварийно-спасательные работы. Известно, что 2 человека погибли, по меньшей мере, 32 человека получили ранения. Госпитализировали с травмами 8 детей.