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У Києві судили чоловіка за проросійські висловлювання. Він в соцмережах відкрито заявляв, що нібито українські міста насправді є російськими

Про це повідомляє Судовий репортер, передає RegioNews.

Дарницький районний суд Києва визнав громадянина винним у виправдуванні військової агресії РФ. У грудні 2022 року чоловік опублікував на своєму YouTube-каналі пропагандистський матеріал. Згодом, уже у 2024 році, в Telegram він писав коментарі на підтримку РФ.

Також правоохоронці знайшли 6-хвилинний аудіозапис, де чоловік закликав українців припинити утиски російськомовного населення і забути про Крим.

Серед його висловлювань були фрази про "остаточне рішення бандерівського питання на Україні", "прививка від бандерівщини" та інше. Він також заявляв, що поважає російську культуру, а також, що Київ, Харків, Одеса, Луганськ і Запоріжжя є російськими містами. Чоловік радив українцям вчити російську мову, бо "доля України буде вирішуватися у Москві".

8 липня 2024 року він писав у соцмережах, що Україна сама могла завдати удар по дитячій лікарні "Охматдит", щоб нібито підставити РФ та "збільшувати мобілізацію".

На судовому засіданні він заявив, що вів "Політичний чат", бо відчував нестачу спілкування. Він погодився, що його висловлювання могли бути жорсткими та зачепити когось. Чоловік визнав, що перебував під впливом російських ЗМІ, родичів. Намагався виправдатися тим, що писав про західних експертів, а не про Україну, однак, визнає, що в нього були й жорсткі висловлювання проти України.

При цьому він не вважає збройну агресію РФ геноцидом. На його думку, це нібито конфлікт, який перейшов у громадянську війну. Його друг юрист казав, що за такі висловлювання передбачена відповідальність, однак, напевно, він двояко тлумачив норми закону.

Суд визнав чоловіка винним та засудив його до п'яти років позбавлення волі. На рішення суду він чекав під вартою.

Нагадаємо, що 8 липня 2024 року російські військові вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. На момент атаки там знаходилися сотні маленьких пацієнтів. 9 липня завершились аварійно-рятувальні роботи. Відомо, що 2 людини загинули, щонайменше 32 людини отримали поранення. Госпіталізували з травмами 8 дітей.