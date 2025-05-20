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20 травня 2025, 12:19

У Києві затримали Голову гарнізонної ВЛК, який торгував фіктивними документами

20 травня 2025, 12:19
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фото: ДПСУ
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Посадова особа одного з військово-медичних закладів Державної прикордонної служби України отримувала неправомірну вигоду від військовослужбовців за винесення фіктивних рішень стосовно ступеня придатності до військової служби та надання відпусток за станом здоров’я

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як з’ясувалось, полковник медичної служби, який є Головою гарнізонної військово-лікарської комісії, використовуючи своє службове становище, налагодив механізм одержання від військовослужбовців, які прибували до медичного закладу для проходження ВЛК, неправомірної вигоди за винесення в інтересах останніх рішень щодо визнання їх обмежено придатними до військової служби, а також про надання відпусток за станом здоров’я за фактичної відсутності підстав для цього.

Під час обшуків, проведених в службових приміщеннях, вилучено медичну документацію, яка стосувалася військовослужбовців, щодо яких полковник медичної служби, як Голова гарнізонної ВЛК, приймав неправомірні рішення з подальшим оформленням фіктивних висновків ВЛК.

Офіцеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Нагадаємо, в Києві затримали зловмисників, які влаштували стрілянину з авто.

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