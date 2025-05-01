13:56  01 травня
У Рівному немовля викинули на смітник: поліція повідомила подробиці
13:17  01 травня
У полі на Херсонщині фермер підірвався на міні
11:55  01 травня
На Київщині затримали чоловіка, який намагався викрасти 6-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
01 травня 2025, 17:00

У Києві 19-річний студент погрожував підірвати пункт обміну валют і вимагав $20 тисяч

01 травня 2025, 17:00
Читайте также на русском языке
фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Києві місцевий студент, погрожуючи вибухівкою, намагався заволодіти коштами в одному з обмінних пунктів валют. Затриманому нападнику повідомили про підозру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на преслужбу Національної поліції у місті Київ.

Інцидент стався 1 травня у Святошинському районі столиці. До приміщення обмінного пункту зайшов 19-річний студент одного з місцевих вишів. Він передав записку касиру з вимогою передати йому 20 тисяч доларів США, інакше він "підірве" заклад. За словами 32-річної працівниці, нападник повідомив, що має із собою вибухівку, сховану в пакеті.

Касирка не розгубилася та натиснула тривожну кнопку. За лічені хвилини на місце прибули охоронці, які знешкодили нападника та передали його поліцейським.

Слідчі затримали юнака. Йому інкримінують вчинення розбою з проникненням у приміщення та погрозою насильства, небезпечного для життя.

"Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, відомого українського активіста Сергія Стерненка прооперували після замаху, вчиненого сьогодні, 1 травня.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ затримання слідство погрози студент обмінний пункт вибухівка
У Рівному немовля викинули на смітник: поліція повідомила подробиці
01 травня 2025, 13:56
На Київщині затримали чоловіка, який намагався викрасти 6-річну дівчинку
01 травня 2025, 11:55
Відсвяткували річницю: у Києві фотограф задушив модель
30 квітня 2025, 13:00
Всі новини »
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
18 квітня 2025
Підручник історії з "автором"-журналістом. Нове слово в українській освіті чи деградація галузі?
Міністерство освіти при нинішньому очільнику не встигає вибиратися з одного скандалу в інший. Новим приводом поговорити став підручник з історії України для 11 класу
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
Суд у справі Фаріон знову перенесли: один із адвокатів підозрюваного поїхав за кордон
01 травня 2025, 18:05
Зеленський відзначив державними нагородами майже півтисячі прикордонників
01 травня 2025, 18:03
На Рівненщині чоловіка з онкологією судили за ухилення від мобілізації
01 травня 2025, 17:55
Росіяни обстріляли обʼєкт транспортної інфраструктури в Харкові: наслідки удару
01 травня 2025, 17:43
Прохолодний день і пожежна небезпека: синоптики попередили про погоду на 2 травня
01 травня 2025, 17:22
Окупанти вдарили по Херсону: є поранений
01 травня 2025, 17:15
Гетманцев подякував моделям OnlyFans за сплачені податки і заявив, що багатьох із них знає особисто
01 травня 2025, 17:05
На Львівщині прикордонники зупинили спробу контрабанди рідини для електронних сигарет
01 травня 2025, 16:55
Куля вийшла навиліт: Стерненка прооперували після замаху
01 травня 2025, 16:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Юрій Бутусов
Всі блоги »