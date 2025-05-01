У Києві 19-річний студент погрожував підірвати пункт обміну валют і вимагав $20 тисяч

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У Києві місцевий студент, погрожуючи вибухівкою, намагався заволодіти коштами в одному з обмінних пунктів валют. Затриманому нападнику повідомили про підозру

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на преслужбу Національної поліції у місті Київ.

Інцидент стався 1 травня у Святошинському районі столиці. До приміщення обмінного пункту зайшов 19-річний студент одного з місцевих вишів. Він передав записку касиру з вимогою передати йому 20 тисяч доларів США, інакше він "підірве" заклад. За словами 32-річної працівниці, нападник повідомив, що має із собою вибухівку, сховану в пакеті.

Касирка не розгубилася та натиснула тривожну кнопку. За лічені хвилини на місце прибули охоронці, які знешкодили нападника та передали його поліцейським.

Слідчі затримали юнака. Йому інкримінують вчинення розбою з проникненням у приміщення та погрозою насильства, небезпечного для життя.

"Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, відомого українського активіста Сергія Стерненка прооперували після замаху, вчиненого сьогодні, 1 травня.