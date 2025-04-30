На Крещатике частично ограничат движение до 11 мая

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С 30 апреля по 11 мая, с 8:00 до 17:00, по улице Крещатик в Киеве частично ограничат движение транспорта и пешеходов

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на УК "Киевавтодор", передает RegioNews.

Отмечается, что ограничение связано с обустройством безбарьерного перекрестка на углу Крещатика и Прорезной.

В компании отмечают, что работы будут выполняться только при благоприятной погоде.

Жителей и гостей столицы просят учесть временные изменения в движении и извиняются за неудобства.

Напомним, в столице также с 29 апреля по 12 мая в подземных переходах на Майдане Незалежности и Европейской площади частично ограничат движение пешеходов. Планируется произвести ремонт потолка.