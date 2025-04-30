На Крещатике частично ограничат движение до 11 мая
С 30 апреля по 11 мая, с 8:00 до 17:00, по улице Крещатик в Киеве частично ограничат движение транспорта и пешеходов
Об этом сообщает КГГА со ссылкой на УК "Киевавтодор", передает RegioNews.
Отмечается, что ограничение связано с обустройством безбарьерного перекрестка на углу Крещатика и Прорезной.
В компании отмечают, что работы будут выполняться только при благоприятной погоде.
Жителей и гостей столицы просят учесть временные изменения в движении и извиняются за неудобства.
Напомним, в столице также с 29 апреля по 12 мая в подземных переходах на Майдане Незалежности и Европейской площади частично ограничат движение пешеходов. Планируется произвести ремонт потолка.
В КГГА предупредили о ремонтных работах на станции метро "Крещатик"Все новости »
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