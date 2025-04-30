На Хрещатику частково обмежать рух до 11 травня

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З 30 квітня по 11 травня, з 8:00 до 17:00, на вулиці Хрещатик у Києві частково обмежать рух транспорту та пішоходів

Про це повідомляє КМДА із посиланням на КК "Київавтодор", передає RegioNews.

Зазначається, що обмеження пов'язане з облаштуванням безбар'єрного перехрестя на розі Хрещатика та Прорізної.

У компанії зазначають, що роботи виконуватимуть лише за сприятливої погоди.

Мешканців і гостей столиці просять врахувати тимчасові зміни у русі та перепрошують за незручності.

Нагадаємо, у столиці також з 29 квітня до 12 травня у підземних переходах на Майдані Незалежності і Європейській площі частково обмежать рух пішоходів. Планують провести ремонт стелі.