На Хрещатику частково обмежать рух до 11 травня
З 30 квітня по 11 травня, з 8:00 до 17:00, на вулиці Хрещатик у Києві частково обмежать рух транспорту та пішоходів
Про це повідомляє КМДА із посиланням на КК "Київавтодор", передає RegioNews.
Зазначається, що обмеження пов'язане з облаштуванням безбар'єрного перехрестя на розі Хрещатика та Прорізної.
У компанії зазначають, що роботи виконуватимуть лише за сприятливої погоди.
Мешканців і гостей столиці просять врахувати тимчасові зміни у русі та перепрошують за незручності.
Нагадаємо, у столиці також з 29 квітня до 12 травня у підземних переходах на Майдані Незалежності і Європейській площі частково обмежать рух пішоходів. Планують провести ремонт стелі.
У КМДА попередили про ремонтні роботи на станції метро "Хрещатик"Всі новини »
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