В Киеве на Оболони нетрезвый курьер упал с велосипеда

фото: Муниципальная охрана

В среду, 16 апреля, во время ночного патрулирования Муниципальная охрана заметила человека на проезжей части

Об этом сообщили в пресс-службе Муниципальной охраны, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что парень, 2003 года, в состоянии опьянения двигался на электровелосипеде в направлении станции метро Героев Днепра, не справился с управлением, упал и потерял сознание.

Пострадавший был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.

Напомним, в конце января в Киеве на Печерске между водителем легковушки и курьером службы доставки Glovo произошел конфликт, закончившийся стрельбой. Водитель автомобиля выстрелил курьеру в голову.