В Киеве на Оболони нетрезвый курьер упал с велосипеда
В среду, 16 апреля, во время ночного патрулирования Муниципальная охрана заметила человека на проезжей части
Об этом сообщили в пресс-службе Муниципальной охраны, передает RegioNews.
Предварительно установлено, что парень, 2003 года, в состоянии опьянения двигался на электровелосипеде в направлении станции метро Героев Днепра, не справился с управлением, упал и потерял сознание.
Пострадавший был доставлен в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Напомним, в конце января в Киеве на Печерске между водителем легковушки и курьером службы доставки Glovo произошел конфликт, закончившийся стрельбой. Водитель автомобиля выстрелил курьеру в голову.
В Киеве мужчина угрожал соседу ножом и гранатойВсе новости »
16 апреля 2025, 14:57Онлайн-казино под видом телестудии: в Киеве разоблачили подпольное заведение
16 апреля 2025, 12:20Проломил череп битой: в Киеве житель Житомира до смерти забил знакомого
16 апреля 2025, 05:05
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
Количество пострадавших из-за обстрела Херсона возросло до 9
16 апреля 2025, 16:51В Житомирской области будут судить судью, которая передала своему отцу закрытые данные
16 апреля 2025, 16:43На Киевщине задержали фальшивомонетчиков, которые подделывали доллары и гривны
16 апреля 2025, 16:29Дания отправит своих солдат на обучение в Украину
16 апреля 2025, 15:53Зеленский назначает главой Сумской ВГА человека сенатора РФ и предателя - Бутусов
16 апреля 2025, 15:52Между обещаниями и провалами: почему Трамп теряет контроль
16 апреля 2025, 15:49Пасха-2025: какие ограничения будут действовать в Ивано-Франковской области
16 апреля 2025, 15:36В Киеве мужчина угрожал соседу ножом и гранатой
16 апреля 2025, 14:57ДТП на Львовщине: легковушка разбилась вдребезги, есть погибший и пострадавшая
16 апреля 2025, 14:53
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля