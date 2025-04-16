У Києві на Оболоні нетверезий кур’єр упав із велосипеда

фото: Муніципальна охорона

У середу, 16 квітня, під час нічного патрулювання Муніципальна охорона помітила людину на проїжджій частині

Про це повідомили в пресслужбі Муніципальної охорони, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що хлопець, 2003 року народження, у стані сп'яніння рухався на електровелосипеді в напрямку станції метро Героїв Дніпра, не впорався з керуванням, впав і втратив свідомість.

Потерпілого доставили у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Нагадаємо, в кінці січня в Києві на Печерську між водієм легковика та кур’єром служби доставки Glovo стався конфлікт, який закінчився стріляниною. Водій автівки вистрілив кур'єру в голову.