У Києві на Оболоні нетверезий кур’єр упав із велосипеда
У середу, 16 квітня, під час нічного патрулювання Муніципальна охорона помітила людину на проїжджій частині
Про це повідомили в пресслужбі Муніципальної охорони, передає RegioNews.
Попередньо встановлено, що хлопець, 2003 року народження, у стані сп'яніння рухався на електровелосипеді в напрямку станції метро Героїв Дніпра, не впорався з керуванням, впав і втратив свідомість.
Потерпілого доставили у лікарню для надання кваліфікованої медичної допомоги.
Нагадаємо, в кінці січня в Києві на Печерську між водієм легковика та кур’єром служби доставки Glovo стався конфлікт, який закінчився стріляниною. Водій автівки вистрілив кур'єру в голову.
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