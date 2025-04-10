На Киевщине легковушка на скорости влетела в бетонные блоки
ДТП произошло на днях на одной из улиц поселка Гостомель в Бучанском районе
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Водительница Volkswagen во время движения не справилась с управлением, выехала на обочину дороги и врезалась в бетонные блоки.
В результате ДТП травмы получили 26-летняя водительница и 22-летний пассажир. Их госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, 9 апреля в Полтавской области "скорая" и микроавтобус после столкновения оказались в кювете: есть пострадавший.
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
Украина и США обсудят соглашение о минералах: когда начнутся консультации
10 апреля 2025, 13:04Петр Сагайдачный: гетман, благодаря которому возродилось украинское Православие
10 апреля 2025, 12:55Удерживали в неволе, издевались и требовали выкуп: в Одесской области будут судить преступную группировку
10 апреля 2025, 12:46Из-за непогоды на Прикарпатье задействовали спецтехнику
10 апреля 2025, 12:35ГБР разоблачило руководителей "Укрпрофтура" и Федерации профсоюзов на схеме присвоения государственного имущества стоимостью более 20 млн грн
10 апреля 2025, 12:25В Сумской области пограничники уничтожили российские беспилотники
10 апреля 2025, 11:54В Черкасской области мужчина угрожал полицейским гранатой
10 апреля 2025, 11:46В Одесской области будут судить 24-летнего мужчину, который за 2000 долларов пытался переправить через границу двух военнообязанных
10 апреля 2025, 11:33В Херсоне россияне атаковали с дрона 64-летнего мужчину
10 апреля 2025, 11:28
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию