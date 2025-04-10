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ДТП произошло на днях на одной из улиц поселка Гостомель в Бучанском районе

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Водительница Volkswagen во время движения не справилась с управлением, выехала на обочину дороги и врезалась в бетонные блоки.

В результате ДТП травмы получили 26-летняя водительница и 22-летний пассажир. Их госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, 9 апреля в Полтавской области "скорая" и микроавтобус после столкновения оказались в кювете: есть пострадавший.