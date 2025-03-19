12:53  19 марта
Львовянка "купила" ребенка для сына, чтобы его не мобилизовали
07:10  19 марта
Шпионаж на оборонном заводе: на Кировоградщине "крот" ФСБ получил 15 лет тюрьмы
10:25  19 марта
В Полтавской области мужчина стрелял из пистолета в работника ТЦК
UA | RU
UA | RU
19 марта 2025, 13:56

Гонка со стрельбой: в Киеве кредиторы напали на иностранца из-за долга в $120 тысяч

19 марта 2025, 13:56
Читайте також українською мовою
фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители объявили подозрение трем жителям Киева, устроившим на дорогах столицы гонку со стрельбой

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Установлено, что иностранец, занимавшийся бизнесом в Украине, вложил деньги троих своих знакомых в собственное дело. Бизнес прогорел, поэтому вернуть 120 тысяч долларов человек в оговоренные сроки не смог.

Кредиторы ждали должника под одним из ресторанов столицы. Когда мужчина сидел в машине, ему пробили колесо.

Несмотря на это, почувствовав угрозу, должник уехал. Трое мужчин начали преследование, стреляя по машине во время движения. Впоследствии иностранец покинул автомобиль и убегал уже без машины, но его догнали и начали избивать, требуя вернуть по 40 тысяч долларов каждому кредитору.

Трех нападавших задержали и сообщили им о подозрении.

Напомним, правоохранители задержали шестерых злоумышленников, которые 18 марта устроили стрельбу в ТРЦ в Белой Церкви Киевской области.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
стрельба долги Киев иностранец погоня
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Харькове мужчина поджег автомобиль из-за неправильной парковки
19 марта 2025, 15:05
Украина может остаться без лекарств против ВИЧ: в чем причина
19 марта 2025, 15:01
Украинцы теперь могут подать через "Дію" шесть новых типов заявлений в Международный реестр убытков
19 марта 2025, 14:45
Военная помощь от Германии: Украина получит 3 млрд евро
19 марта 2025, 14:40
В Запорожской области в результате обстрелов есть повреждения на сельхозпредприятии
19 марта 2025, 14:20
Медсестру из Херсона осудили на 15 лет за сотрудничество с врагом
19 марта 2025, 13:59
В Житомирской области 30-летний мужчина хранил дома боевое оружие и патроны
19 марта 2025, 13:55
Великобритания готовится отправить спецназовцев в Украину.
19 марта 2025, 13:38
Россияне ударили дроном по селу на Харьковщине: раненый мужчина
19 марта 2025, 13:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »