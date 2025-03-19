Гонка со стрельбой: в Киеве кредиторы напали на иностранца из-за долга в $120 тысяч
Правоохранители объявили подозрение трем жителям Киева, устроившим на дорогах столицы гонку со стрельбой
Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.
Установлено, что иностранец, занимавшийся бизнесом в Украине, вложил деньги троих своих знакомых в собственное дело. Бизнес прогорел, поэтому вернуть 120 тысяч долларов человек в оговоренные сроки не смог.
Кредиторы ждали должника под одним из ресторанов столицы. Когда мужчина сидел в машине, ему пробили колесо.
Несмотря на это, почувствовав угрозу, должник уехал. Трое мужчин начали преследование, стреляя по машине во время движения. Впоследствии иностранец покинул автомобиль и убегал уже без машины, но его догнали и начали избивать, требуя вернуть по 40 тысяч долларов каждому кредитору.
Трех нападавших задержали и сообщили им о подозрении.
Напомним, правоохранители задержали шестерых злоумышленников, которые 18 марта устроили стрельбу в ТРЦ в Белой Церкви Киевской области.