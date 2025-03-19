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Правоохранители объявили подозрение трем жителям Киева, устроившим на дорогах столицы гонку со стрельбой

Об этом сообщает пресс-служба полиции, информирует RegioNews.

Установлено, что иностранец, занимавшийся бизнесом в Украине, вложил деньги троих своих знакомых в собственное дело. Бизнес прогорел, поэтому вернуть 120 тысяч долларов человек в оговоренные сроки не смог.

Кредиторы ждали должника под одним из ресторанов столицы. Когда мужчина сидел в машине, ему пробили колесо.

Несмотря на это, почувствовав угрозу, должник уехал. Трое мужчин начали преследование, стреляя по машине во время движения. Впоследствии иностранец покинул автомобиль и убегал уже без машины, но его догнали и начали избивать, требуя вернуть по 40 тысяч долларов каждому кредитору.

Трех нападавших задержали и сообщили им о подозрении.

Напомним, правоохранители задержали шестерых злоумышленников, которые 18 марта устроили стрельбу в ТРЦ в Белой Церкви Киевской области.