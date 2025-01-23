Київрада готує приватизацію Житнього ринку: зареєстровано проєкт

фото: kmr.gov.ua

У Київраді зареєстрували проєкт рішення, який передбачає продаж Житнього ринку на Подолі

Про це повідомляє голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея, передає RegioNews.

На його думку, немає гарантії, що на місці Житнього ринку не з'явиться чергова забудова.

"Новий власник, що захоче те й зробить з ринком. Гіркий досвід знесення історичних і знакових будівель в Києва ми вже маємо", — зауважив Кривошея.

На сайті Київради оприлюднили проект рішення "Про збереження функціоналу, зовнішнього вигляду та цілісності єдиного майнового комплексу "Житній ринок"".

Там зазначається, що за 44 роки експлуатації капітальні ремонтні роботи ринку не проводились, а це призвело до незадовільного технічного стану будівлі. Тому у Київраді виступають за негайну приватизацію ринку.

"Ситуація потребує швидкого та оптимального вирішення, найефективнішим із яких є приватизація Житнього ринку через електронну торгову систему "Прозорро Продажі"", — йдеться в пояснювальній записці.

Житній ринок, що розташований на Подолі, є одним із найстаріших ринків столиці. Нинішнє його приміщення було збудоване у 1980 році. Громадськість виступає проти приватизації ринку, оскільки це може призвести до його знищення.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд розглядає справу щодо хабаря за призначення директора "Житнього ринку" проти депутата Київради Владислава Трубіцина та двох його помічників Іллі Ліфа та Артема Белінського.