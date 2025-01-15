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15 января 2025, 08:47

После скандала в ботсаду им. Гришко обещают расторгнуть соглашение о реконструкции

15 января 2025, 08:47
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фото: facebook.com/nbg.kiev.ua
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Национальный ботанический сад имени Николая Гришко, который в Киеве, планирует в ближайшее время расторгнуть с инвестором соглашение по реконструкции

Об этом сообщила директор ботсада Наталья Заименко, передает RegioNews.

Соответствующее постановление о расторжении договора подготовила Национальная академия наук Украины.

По ее словам, руководство ботсада готово обнародовать договор, в котором, как она уверяет, речь не идет о выделении земли под застройку. Впрочем, пока не может этого сделать из-за того, что документ является конфиденциальным. Ботсад обратился к инвестору с письмом, чтобы тот разрешил обнародовать соглашение.

Кроме того, Наталья Заименко сказала, что договор "можно считать несостоявшимся".

"Инвестор должен после 12 месяцев после подписания договора предоставить информацию, какие именно объекты будут подлежать реконструкции. Такой информации нам не было предоставлено. Дополнительного соглашения не было. Инвестор должен предоставить нам проектную документацию, которую мы тоже не видели. Поэтому мы считаем, что этот договор, согласно действующему законодательству, считается несостоявшимся. И постановлением президиума НАН этот договор будет расторгаться", - отметила Заименко.

Она отметила, что в договоре с инвестором речь шла исключительно о реконструкции, в частности первого корпуса, в котором планировали разместить банк семенного фонда, административного корпуса, общежития, а также гаражных помещений.

Напомним, ранее Государственная аудиторская служба по итогам проверки бюджетных программ Национальной академии наук (НАН) и ее учреждений сообщила, что землю Национального ботанического сада имени Николая Гришко в Киеве, несмотря на запрет, передали под жилую застройку.

Руководители ботсада назвали это заявление "информационным вбросом" и заверили, что ни один квадратный метр территории ботсада не был застроен и не планируется.

Президиум Национальной академии наук рекомендовал столичному ботсаду досрочно расторгнуть инвестиционный договор.

Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко НАН Украины – научно-исследовательское учреждение для проектирования и создания новых ботанических садов и парков, разработки научных основ охраны биоразнообразия, озеленения и фитодизайна предприятий и организаций, а также других направлений теоретической и прикладной ботаники.

Ботанический сад входит в природно-заповедный фонд Украины и является объектом комплексной охраны, относится к землям природного и историко-культурного назначения, которые охраняются как национальное достояние государства. Парк-памятник садово-паркового искусства общего государственного значения.

Одна из главных задач ботанического сада - проведение исследований в области охраны природы, создание базы для сохранения генофонда растений и всего биологического разнообразия, а также просветительская деятельность по вопросам экологии и использования растений.

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