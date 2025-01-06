В Киеве на территории АЗС загорелся микроавтобус

фото: ГСЧС Украины в Киеве

Пожар произошел сегодня утром, 6 января, на проспекте Леонида Каденюка, что в Деснянском районе столицы. Возгорание потушили

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.

Оказалось, что около 09.20 загорелся моторный отсек автомобиля Nissan, припаркованного на территории АЗС. Чрезвычайники оперативно локализовали и потушили пожар.

"Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители", – говорится в сообщении.

Напомним, 5 января в Киеве в многоэтажке загорелась квартира. В результате пожара погибли два человека.