В Киеве на территории АЗС загорелся микроавтобус
Пожар произошел сегодня утром, 6 января, на проспекте Леонида Каденюка, что в Деснянском районе столицы. Возгорание потушили
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.
Оказалось, что около 09.20 загорелся моторный отсек автомобиля Nissan, припаркованного на территории АЗС. Чрезвычайники оперативно локализовали и потушили пожар.
"Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители", – говорится в сообщении.
Напомним, 5 января в Киеве в многоэтажке загорелась квартира. В результате пожара погибли два человека.
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