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В суд направили обвинительный акт в отношении 37-летнего жителя Киева, напавшего в переходе на 23-летнюю девушку и изнасиловавшего ее

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

Злоумышленнику – 37-летнему киевлянину – грозит до 15 лет тюрьмы.

Отмечается, что ранее мужчина уже был осужден за аналогичные преступления.

Напомним, происшествие случилось в сентябре этого года в Голосеевском районе столицы. Около 17:00 в подземном переходе по улице Приднепровское шоссе мужчина приставил к шее 23-летней девушки лезвие от канцелярского ножа, заставив отдать ему 4000 гривен. После злоумышленник изнасиловал девушку.