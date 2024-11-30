Утренний пожар во Львове: от огня спасли два жилых дома
Пожар возник во Львове в субботу, 30 ноября, около шести утра на улице Стороженко
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Горело в трехэтажном заброшенном здании. Пожар вызвал сильное задымление. К моменту прибытия спасателей из-под крыши было видно пламя и выбивался дым. Возгорание интенсивно распространялось по деревянным конструкциям здания.
Пожар потушили за полтора часа. Огонь уничтожил часть крыши и деревянного перекрытия в здании.
Спасателям удалось предотвратить распространение огня и спасти два жилых дома.
На месте работали 34 пожарных, были привлечены 7 единиц спецтехники.
В результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства и причины возгорания устанавливают специалисты.
Напомним, утром 29 ноября в Одессе произошел масштабный пожар. У моря сгорело заведение отдыха.