В киевском книжном магазине возник конфликт из-за языка: в полиции отреагировали

скриншот с видео

Полиция Киева составила админпротокол о мелком хулиганстве на мужчину, который на замечание девушки из-за общения на русском языке агрессивно отреагировал

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители просмотрели видео девушки, которая рассказала о конфликте в магазине-кафе "Сенс".

Девушка отметила, что сделала замечание посетителю из-за того, что мужчина общался на русском языке, хотя администрация заведения просит не использовать русский в книжном магазине. Она пыталась снять на телефон разговор с мужчинами, однако один из них отреагировал агрессивно и выбил телефон из ее рук. Инцидент произошел 2 ноября.

Правоохранители зарегистрировали сообщения, установили личность нарушителя и место его нахождения. Им оказался 44-летний житель Киевской области.

В отношении мужчины был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Кроме того, собранные материалы будут направлены уполномоченному по защите государственного языка для рассмотрения и привлечения нарушителя к ответственности.

Напомним, ранее в Киеве оштрафовали на 3400 гривен таксиста, отказавшегося обслуживать пассажирок на украинском языке.