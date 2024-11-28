В Киеве произошел пожар в 25-этажке: погибла женщина
Пожар возник днем 27 ноября в многоэтажке в Деснянском районе столицы
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
В 25-этажном доме на улице Милославской произошло возгорание в одной из квартир на 15 этаже. Во время тушения пожара спасатели обнаружили женщину без признаков жизни.
Причину возгорания устанавливают правоохранители.
На месте работали 15 спасателей, привлекались 4 единицы спецтехники.
Напомним, в Харьковской области объявили подозрение 29-летней женщине, четыре сына и отец которой погибли в пожаре.
23 ноября 2024
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
На тысячный день полномасштабной войны с Россией президент Украины Владимир Зеленский провозгласил в Верховной Раде План стойкости. План охватывает фактически все сферы жизни государства и общества, ф...
22 ноября 2024
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Какие проблемы сегодня больше всего беспокоят украинцев, на какие сценарии окончания войны готовы большинство граждан, ощущают ли жители страны демографический кризис и влияет ли на желание победить о...
21 ноября 2024
Снежная крепость: чем может удивить Поп Иван – самая популярная гора Украины
Гора Поп Иван очень хорошо известна многим украинцам. Это – первое место в стране, где еще в конце сентября начинает выпадать снег, превращающий саму гору и исследовательскую станцию на ней в необычай...
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
Россия совершает массированную ракетную атаку по Украине: что известно
28 ноября 2024, 06:18На вооружение ВСУ поступил украинский бронетранспортер "Oncilla-Shturm"
28 ноября 2024, 05:05За границу за 3500 долларов: на Закарпатье 21-летнего парня задержали на переправке уклонистов
28 ноября 2024, 04:33На Львовщине телега с лошадьми съехала в кювет и перевернулась: водитель погиб
28 ноября 2024, 03:20Горами в Румынию: в снежных заносах на Буковине задержали харьковчанина
28 ноября 2024, 02:26На Хмельнитчине мужчину заключили в тюрьму за сексуальное насилие над 5-летним мальчиком
28 ноября 2024, 01:56На Донетчине Силы обороны уничтожили российские танки, пушки и "Град"
28 ноября 2024, 01:20На Буковине будут судить мужчину, который попытался сжечь бывших жену и тещу
28 ноября 2024, 00:55На Харьковщине во время пожара погибли два человека
28 ноября 2024, 00:28
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что не так с Планом стойкости от Зеленского
Количество украинцев, готовых соглашаться на "плохой мир", увеличивается — социолог
Все блоги »