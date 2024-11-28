фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В 25-этажном доме на улице Милославской произошло возгорание в одной из квартир на 15 этаже. Во время тушения пожара спасатели обнаружили женщину без признаков жизни.

Причину возгорания устанавливают правоохранители.

На месте работали 15 спасателей, привлекались 4 единицы спецтехники.

Напомним, в Харьковской области объявили подозрение 29-летней женщине, четыре сына и отец которой погибли в пожаре.