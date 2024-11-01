В Киеве задержали наркокурьера, носившего военную форму

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Правоохранители в Киеве задержали курьера в военной форме и двух его подельников за сбыт амфетамина. Мужчинам объявили о подозрении

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Задержаны - 31 и 33-летние жители Киевщины, организовавшие схему поставки наркотиков в столицу, а таковой их 27-летний сообщник, который был курьером.

Курьер был в военной форме, его задержали в Киеве при доставке товара покупателю.

"Форму он одевал, считая, что таким образом не будет вызывать ни у кого подозрений", - отмечают в прокуратуре.

Во время обысков у мужчин изъяли 600 граммов амфетамина, средства для взвешивания и расфасовки "товара", деньги. Ориентировочная стоимость психотропов может составлять более полумиллиона гривен.

Кроме того, правоохранители изъяли 46 патронов, предмет похож на пистолет марки ТТ, предмет похож на гранату РГД, которые в рамках уголовного производства направлены на экспертизу.

Курьеру и двум его сообщникам доложено о подозрении в поставке и сбыте амфетамина в столице.

Напомним, правоохранители провели операцию по обезвреживанию преступной наркогруппировки. В Киеве торговцы зарабатывали более пяти миллионов гривен ежемесячно. Задержанным фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы.